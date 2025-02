قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سُحبت اليوم الجمعة عن مواجهات مثيرة، إذ سيلعب ريال مدريد حامل اللقب مع منافسه المحلي أتليتيكو مدريد، بينما أوقعت القرعة فريق بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني.

ويسافر ليفربول، الذي حقق اللقب ست مرات مثل بايرن ميونيخ وأنهى مرحلة الدوري في الصدارة، لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16، بعدما أذل الفريق الفرنسي منافسه المحلي بريست بالفوز 10-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالمرحلة الفاصلة.

وسيلعب برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، أمام بنفيكا مرة أخرى بعدما تواجه الفريقان في مباراة مثيرة بمرحلة الدوري الشهر الماضي، انتهت بفوز الفريق الكتالوني 5-4 بفضل هدف رافينيا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وسيواجه أرسنال، الذي يعاني أزمة إصابات جعلت الفريق من دون أي مهاجم، فريق أيندهوفن المنافس على لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي. وكان أرسنال قد تغلب 4-0 على الفريق الهولندي في دور المجموعات الموسم الماضي.

وأوقعت القرعة بطل أوروبا السابق أستون فيلا، الذي لم يصل إلى أدوار خروج المغلوب منذ عام 1983، في مواجهة كلوب بروج الذي تغلب على فريق المدرب أوناي إيمري في مرحلة الدوري.

ومع تحديد قرعة دور الثمانية وقبل النهائي أيضًا، قد يلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدور التالي.

وقد يواجه إيمري، المتخصص في المسابقات الأوروبية والذي فاز بأربعة ألقاب في الدوري الأوروبي، فريقه السابق باريس سان جيرمان.

ويلعب بروسيا دورتموند مع ليل، بينما يواجه فينوورد -ثاني فريق هولندي يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب- فريق إنتر ميلان وصيف بطل دوري الأبطال في عام 2023، وهو الفريق الإيطالي الوحيد المتبقي في المسابقة بعد خروج ميلان ويوفنتوس وأتلانتا في المرحلة الفاصلة.

وهذه نتيجة قرعة دور الستة عشر:

وتقام مباريات الذهاب في الرابع والخامس من مارس/آذار المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، ثم تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025