قبل لقاء سيتي مع ليفربول.. غوارديولا يعلّق على المقارنة بين صلاح ومرموش

رفض بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقد مقارنة بين مهاجمه المصري عمر مرموش ومواطنه محمد صلاح هداف ليفربول، قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وافتتح مرموش، الذي انتقل إلى سيتي في يناير/كانون الثاني الماضي من أينتراخت فرانكفورت الألماني، أهدافه في الدوري الإنجليزي بتسجيل ثلاثية في شباك نيوكاسل يونايتد بالجولة الماضية، بينما يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري وله 24 هدفًا.

وتنتظر الجماهير أن يسير مرموش على خطى صلاح، لكن غوارديولا يعتقد أن مستوى مهاجمه الجديد هو من سيحدد مستقبله.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة “صلاح قدَّم (أداءً رائعًا) على مدار السنوات الماضية. ومرموش هنا ليثبت نفسه”.

وأضاف “عمر كان مستواه لا يُصدَّق في ألمانيا، وسنرى. أداؤه سيحدد المستوى الذي سيصل له”.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن تعاقده مع مرموش، قادمًا من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2029.

وذكر النادي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة، أنه سعيد بالتعاقد مع مرموش (25 عامًا) بعقد مدته أربع سنوات و6 أشهر، وصفقة تبلغ قيمتها 72.6 مليون دولار، إضافة إلى 5.1 ملايين دولار إضافات محتملة.

ويواجه سيتي اختبارًا صعبًا بمواجهة فريق المدرب أرنه سلوت الذي يتصدر الدوري وله 61 نقطة، متقدمًا بفارق 17 نقطة على فريق غوارديولا الذي يحتل المركز الرابع وخاض مباراة واحدة أقل من ليفربول.