خسر أمام وست هام.. سقوط مفاجئ للأرسنال على أرضه (فيديو)

ضربة ثقيلة تلقاها أرسنال على أرضه ووسط جمهوره، بالخسارة أمام ضيفه وست هام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أحرز الهدف الإنجليزي جارود بوين في الدقيقة 44، إثر رأسية سجل منها اللاعب بسهولة، دون مراقبة من مدافعي الأرسنال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد الأرسنال صاحب المركز الثاني عند 53 نقطة، ليفقد بذلك فرصة سهلة في تضيق الفارق مع ليفربول الذي يتصدر القمة برصيد 61 نقطة قبل مباراته المهمة أمام مانشستر سيتي بنفس الجولة غدا.