خسر أمام وست هام.. سقوط مفاجئ لأرسنال على أرضه (فيديو)

ضربة ثقيلة تلقاها أرسنال على أرضه ووسط جمهوره، بالخسارة أمام ضيفه وست هام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن.

أحرز الهدف الإنجليزي جارود بوين في الدقيقة 44، إثر رأسية سجل منها اللاعب بسهولة، دون مراقبة من مدافعي أرسنال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة، وتقدَّم إلى المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد أرسنال صاحب المركز الثاني عند 53 نقطة، وفقد بذلك فرصة سهلة لتضييق الفارق مع ليفربول الذي يتصدر برصيد 61 نقطة، قبل مباراته المهمة أمام مانشستر سيتي في الجولة ذاتها غدًا الأحد.