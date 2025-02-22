مانشستر يونايتد ينجو من خسارة جديدة ويتعادل مع إيفرتون (فيديو)

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه إيفرتون، وانتزع نقطة ثمينة بتعادله خارج أرضه 2-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى إيفرتون الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين، سجل بيتو الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم أضاف عبد الله دوكوري الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تمكَّن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 72، ثم سجل مانويل أوغارتي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

بهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 13 نقطة عن إيبسويتش صاحب المركز الثامن عشر الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الأولى.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر ليقترب بقوة من حسم مسألة البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وهذا التعادل هو السادس لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في 12 مباراة.

وتفادى مانشستر يونايتد تلقي هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام توتنهام 0-1 وأمام كريستال بالاس 0-2.

في المقابل، تفادى إيفرتون الخسارة في المباراة السادسة على التوالي، إذ حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة قبل أن يتعادل في مباراة اليوم.

وهذا التعادل هو الثاني لإيفرتون في آخر خمس مباريات، والعاشر للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في تسع.