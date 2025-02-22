قبل المواجهة بينهما.. محمد صلاح يتحدث عن علاقته مع عمر مرموش

قال المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن مواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد إنه مثل شقيقه الصغير ومستعد لمساعدته في أي وقت، وذلك قبل أول مواجهة بين اللاعبَين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وانضم الدولي المصري مرموش إلى مانشستر سيتي الشهر الماضي قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل نحو 70 مليون يورو (72.8 مليون دولار) وإضافات أخرى.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا قبل مباراة القمة عن صديقه “إنه مثل شقيقي الصغير. أبلغته أنني متاح دائمًا إذا احتاج إلى أي شيء. كتب كلانا للآخر مرات عدة، ونتحدث دائمًا عندما نكون معًا في المنتخب الوطني، وعلاقتنا جيدة”.

وافتتح مرموش (26 عامًا) أهدافه مع مانشستر سيتي بتسجيل ثلاثية خلال 13 دقيقة في الفوز 4-0 على ضيفه نيوكاسل يونايتد بالدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

وسجل مرموش 37 هدفًا وقدَّم 20 تمريرة حاسمة في 67 مباراة منذ انضمامه إلى فرانكفورت من فولفسبورغ الألماني في 2023.

وفي رده على سؤال بشأن سعادته بالخطوة الكبيرة لمرموش بانتقاله إلى سيتي، قال صلاح (32 عامًا) هداف الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفًا “نعم بالطبع. نتمنى أن نرى قريبًا العديد من اللاعبين المصريين في البطولات المحلية الكبرى”.

وأضاف “لدينا ثقافتنا والعديد من اللاعبين الموهوبين، ويمكنهم اللعب في أعلى المستويات، لكن نحتاج فقط إلى تغيير عقلياتنا قليلًا والتكيف مع الثقافة الأوروبية لأنها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا. أنا سعيد للغاية من أجل عمر، وأتمنى أن ينضم إلينا العديد من اللاعبين المصريين الآخرين”.