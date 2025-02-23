أتلتيك بيلباو يكتسح بلد الوليد بسبعة أهداف في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق فريق أتلتيك بيلباو فوزا كاسحا على ضيفه بلد الوليد بسبعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم بيلباو بأربعة أهداف في الشوط الأول سجلها ميكيل ياوريجيزار ونيكو ويليامز ومروان سنادي وأويهان سانسيت في الدقائق 10 و35 و43 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لشوط اللقاء الأول. وألغى الحكم هدفا لفريق بلد الوليد سجله مامادو سيلا في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق الباسكي ثلاثة أهداف أخرى، سجلها نيكو ويليامز وجوركا جوروزيتا وإيناكي ويليامز في الدقائق 67 و70 و88، بينما أحرز مامادو سيلا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة السابعة والأربعين.

وتأثر فريق بلد الوليد بالنقص العددي بعد طرد لاعبه ستانكو يوريتش في الدقيقة 56، ليتلقى خسارته رقم 18 في مشواره بالدوري، ويتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.

أما بيلباو فقد رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بعدما حقق فوزه رقم 13 في مشواره بالدوري.