أربعة أهداف في 11 دقيقة تمنح نيوكاسل فوزا مثيرا على نوتنغهام (فيديو)

سجل نيوكاسل يونايتد أربعة أهداف في 11 دقيقة بالشوط الأول ليحافظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مثير 4-3 على نوتنغهام فورست في سانت جيمس بارك اليوم الأحد لكنه اضطر إلى الصمود تحت الضغط الشديد من المنافس في الشوط الثاني.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، خارج المراكز الأربعة الأولى بفارق الأهداف فقط. وخسر نوتنغهام المتألق للأسبوع الثاني على التوالي لكنه ظل في المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 26 مباراة أيضا.

وتقدم نوتنغهام فورست مبكرا عبر تسديدة بعيدة المدى من كالوم هودسون-أودوي لكن نيوكاسل دبت فيه الحياة بفضل أربعة أهداف سريعة عن طريق لويس مايلي البالغ من العمر 18 عاما وجاكوب ميرفي وثنائية من ألكسندر إيزاك، وجاء هدفه الأول من ركلة جزاء، ليتقدم 4-1 في الشوط الأول.

وكان نوتنغهام فورست الطرف الأفضل في الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص أمام الفريق المضيف المتوتر، إذ سجل نيكولا ميلينكوفيتش هدفا بالإضافة لهدف متأخر من رايان ييتس ليقترب الفريق الزائر مما كانت ستصبح نقطة تعادل مستحقة.