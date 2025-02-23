أسينسيو يسجل هدفين ويقود أستون فيلا للفوز على تشيلسي (فيديو)

قلب أستون فيلا تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف على تشيلسي، مساء السبت، بملعب “فيلا بارك” ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدَّم الضيوف حين انطلق بيدرو نيتو بالكرة في الناحية اليمنى في هجمة مرتدة قبل أن يرسل عرضية حوَّلها إنزو فرنانديز إلى داخل المرمى من مسافة قريبة.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص السانحة، قبل أن يستغل أسينسيو تمريرة عرضية من راشفورد الذي شارك بديلًا خلال الشوط الثاني في الدقيقة 57.

وسجل أسينسيو هدف الفوز في الدقيقة 89، بعد خطأ فادح من حارس مرمى تشيلسي فيليب يورجنسن الذي سمح للكرة بالمرور من تحت جسده.

وبهذه النتيجة، تقدَّم أستون فيلا إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الذي تراجع إلى المركز السادس.