بايرن ميونخ يكتسح آينتراخت فرانكفورت برباعية ويعزز صدارته للبوندسليغا (فيديو)

فاز بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 4-صفر على ضيفه آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث اليوم الأحد، بفضل أداء رائع اتسم بالضغط العالي، ليستعيد تقدمه بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

وافتتح مايكل أوليسي التسجيل بتسديدة سهلة بعد تمريرة من ليروي ساني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليتوج 45 دقيقة مثيرة صنع خلالها صاحب الأرض العديد من فرص التسجيل.

لكن بايرن واصل الضغط بلا هوادة بعد نهاية الاستراحة، وأضاف الهدف الثاني عبر هيروكي إيتو في الدقيقة 61.

ونجح جمال موسيالا في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 83 وأضاف البديل سيرج جنابري الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع بايرن رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند النقطة 42 في المركز الثالث.