برشلونة يستعيد صدارة الدوري بثنائية في مرمى لاس بالماس (فيديو)

هز البديلان داني أولمو وفيران توريس الشباك ليقودا برشلونة 2-صفر على لاس بالماس ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مساء السبت.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة قبل مواجهة جيرونا الأحد.

وكان الفريقان بلا أنياب خلال أغلب فترات المباراة البطيئة وواجها صعوبات في صناعة الفرص قبل أن يفتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة الثانية والستين بتسديدة من داخل المنطقة أطلقها أولمو.

وحسم توريس الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلا خطأ من دفاع لاس بالماس ليطلق تسديدة منخفضة من مسافة قريبة.