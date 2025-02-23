ريال مدريد يتخطى جيرونا بثنائية ويزاحم برشلونة على الصدارة (فيديو)

أطلق لوكا مودريتش تسديدة صاروخية في الشوط الأول وأحرز فينيسيوس جونيور هدفا في الشوط الثاني ليقودا ريال مدريد للفوز 2-صفر على جيرونا، اليوم الأحد، والعودة إلى درب الانتصارات بعد ثلاث جولات بلا فوز والتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واحتاج ريال مدريد وقتا للدخول في أجواء المباراة لكنه هيمن على مجرياتها قبل أن تصل كرة شتتها دفاع جيرونا من ركلة ركنية إلى مودريتش الذي أطلق تسديدة مباشرة بعيدة المدى إلى داخل الشباك في الدقيقة 41.

وتواصلت محاولات ريال الهجومية وفي الدقيقة 83 لعب كيليان مبابي تمريرة بينية إلى فينيسيوس جونيور الذي سدد في الشباك.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال إلى 54 نقطة بعد 25 مباراة متساويا مع برشلونة المتصدر الذي فاز 2-صفر على لاس بالماس، أمس السبت، الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 53 نقطة.