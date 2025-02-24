ثنائية حكيمي تقود سان جيرمان لفوز صعب 3-2 على ليون (فيديو)

عزز باريس سان جيرمان صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوز صعب 3-2 على أولمبيك ليون، الأحد، بفضل هدفين من أشرف حكيمي، إضافة لهدف من عثمان ديمبلي في الشوط الثاني.

ومدد باريس سان جيرمان، الذي ظل بلا هزيمة في الدوري، سلسلة انتصاراته في كل المسابقات إلى ثماني مباريات ليرفع رصيده إلى 59 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا الذي خسر 3-صفر أمام أوكسير أمس السبت.

وتمكن حامل اللقب من اختراق دفاع ليون الصلب بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدد حكيمي كرة قوية في الزاوية السفلى للمرمى بعد تمريرة عرضية رائعة من برادلي باركولا.

وضاعف هداف الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي تقدم باريس سان جيرمان بعدها بست دقائق بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة، مسجلا هدفه السابع عشر في الدوري هذا الموسم.

وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 83 عبر ريان شرقي بتسديدة من أمام المرمى، لكن حكيمي أحبط أي فرصة لليون في العودة بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليضمن الفوز بعدها بدقيقتين فقط.

وواصل ليون الضغط، مما دفع حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما إلى التصدي لعدة فرص رائعة، لكن الحارس الإيطالي لم يتمكن من منع هدف كورنتين توليسو في الوقت بدل الضائع، مما أضاف المزيد من الإثارة لما تبقى من المباراة.