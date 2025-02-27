ليفربول يبتعد في الصدارة بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد (فيديو)

ساهم النجم المصري محمد صلاح مساء الأربعاء، في هدف ليفربول الثاني بشباك نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

افتتح سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة 11 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع حارس نيوكاسل التصدي لها.

وضاعف ماك أليستر النتيجة لليفربول في الدقيقة 63 من تمريرة محمد صلاح «أسيست» ليطلق الأرجنتيني تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

حاول نيوكاسل يونايتد تقليص النتيجة، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح في ظل هجمات ليفربول الخطرة للغاية، وصلابة دفاعات الريدز، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 67 في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا بفارق 13 نقطة عن أرسنال الوصيف صاحب الـ54 نقطة وله مباراة أقل، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.