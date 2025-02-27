هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على توتنهام (فيديو)

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه توتنهام بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب توتنهام جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش في التشكيل الأساس، إلا أنه تم استبداله في الدقيقة 75 مع اللاعب نيكو جونزاليز، لحساب الثنائي فيل فودين وبيرناردو سيلفا.

وتمكن إيرلينج هالاند من تسجيل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، بعد تمريرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى، أرسلها جيريمي دوكو، ليسددها النرويجي في الشباك.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 47 التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 33 في المركز الـ13.