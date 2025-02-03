بهدفي تريزيجيه وغيديس.. الريان القطري يطيح بالعين الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق الريان القطري الفوز على العين الإماراتي 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على استاد هزاع بن زايد، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع الريان رصيده إلى ثماني نقاط محتلا المركز السادس في المجموعة، بينما أخفق العين في تحقيق أول فوز له في المجموعة، وتجمد رصيده عند نقطتين، وبات قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة.

وفي استاد هزاع بن زايد بالعين، تقدَّم أصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بهدف سجله كاكو.

وفي الشوط الثاني، قلب الريان موازين المباراة لصالحه، وحسم الفوز بهدفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه وروجر غيديس في الدقيقتين 50 و75.