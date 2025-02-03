تفاعل لافت مع إعلان ناد نرويجي التبرع لغزة بعائدات مباراته أمام مكابي الإسرائيلي

قرر نادي بودو غليمت النرويجي، التبرع بجميع عائدات مباراته الأخيرة في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي، لصالح غزة، بعد توقّف العدوان الإسرائيلي عليها الذي استمر لأكثر من 15 شهرًا.

وقال الفريق النرويجي، الجمعة، في بيان عبر موقعه الرسمي “نادي غليمت لا يمكن، ولن يكون، غير متأثر بالمعاناة والانتهاكات للقانون الدولي الموجودة في أجزاء أخرى من العالم وفي الوقت نفسه، نحن فريق كرة قدم، ولسنا طرفًا سياسيًا”.

وأضاف “الآن نريد أن نظهر أننا نفعل بعد القول، وسنتبرع بجميع عائدات تذاكر المباراة التي أقيمت على أرضنا ضد مكابي تل أبيب، إلى الصليب الأحمر وتخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزة”.

وأوضح النادي أن العائدات التي حصل عليها من تذاكر المباراة يبلغ مجموعها 735 ألف كرونة نرويجية (حوالي 65 ألف دولار أمريكي)، وسيتم التبرع بها إلى غزة.

Alle de ordinære billettinntektene fra hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv, vil vi donere til Røde kors og øremerke hjelpearbeid på Gazastripen. Det utgjør NOK 735 000,- og doneres fra oss alle. Les brev fra daglig leder og styreleder her 👇💛https://t.co/SI5yoIrGzv — FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 🏆 (@Glimt) January 31, 2025

“قرار شجاع”

ولقى قرار غليمت قبولًا وترحيبًا ملفتا من الجماهير النرويجية التي شجعت النادي على تصرّفه وأثنت عليه، ووصفه البعض بـ”القرار الشجاع” الذي سيرفع من الروح المعنوية للمصابين خاصة أن المباراة كانت ضد فريق إسرائيلي.

وقال آخرون، إن ما فعله النادي النرويجي سيبقى في التاريخ، ووصفوه بتصرّف عظيم من غليمت وإدارته التي اتخذت هذا القرار.

On the right side of history. Well done, great gesture. 💚💛 — 5️⃣4️⃣ times Champions 🍀 (@theSBTbhoy) February 1, 2025

وفي السياق، أعلن غير المنتمين للنادي النرويجي تشجيعهم للفريق وحبّهم له عقب قراره “الرائع” وفق وصفهم، ووعدوا بدعمه في مسيرته الكروية المقبلة، بسبب دعمه غزة.

وحقق غليمت انتصارًا على ملعبه أمام مكابي تل أبيب بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت في 23 من يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والختامية لمباريات الدوري الأوروبي.

Good job, congrats!

You have gained a new fan. Bodo 💛 — Teslanıntorunu (@Cevat_A) February 1, 2025

وفي 28 من مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها كل من سلوفينيا وأرمينيا، وهو ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. وفي 19 من يناير/كانون الثاني الماضي، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.