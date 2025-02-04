“قطرات عين” لكلب مريض تلغي نتائج فارس بلجيكي في أولمبياد باريس

قالت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إن البلجيكي دومين ميخيلز ثبتت إصابته عن غير قصد بمادة محظورة رياضيا، هي مادة “دورزلامید” التي تُستخدم قطرة لعلاج بعض أمراض العيون، وهي القطرة التي أراد الفارس البلجيكي إعطاءها لكلبته المريضة، فانتقلت إليه عن غير قصد.

وقالت الوكالة إن تحليل عينة ميخيلز في الأولمبياد أظهر وجودا لمادة دورزلامید، مما أدى إلى انتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

المفارقة أن ميخيلز ما كان ليعاقب لو أنه وضع قطرة “دورزلامید” في عينه مباشرة، إذ إن الاستخدام المباشر للدواء في العينين مصرَّح به ولا يتعارض مع قانون المنشطات.

وقالت الوكالة في بيان إن الفارس البلجيكي تمكن من إثبات عدم تعمده ارتكاب خطأ أو إهمال يتعلق بانتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، وبما أنه لم يكن مذنبا، فقد قالت الوكالة إن العقوبة الوحيدة لذلك هي إلغاء نتائجه الفردية في منافسات الترويض في مسابقة الفرق بالدورة الأوليمبية فقط، في حين لم تُستبعد نتائج المنتخب البلجيكي للفروسية الذي حل خامسا في الأولمبياد.