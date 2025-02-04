محمد صلاح في المركز الثاني.. أغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم العام الحالي

بعد انتهاء فترة انتقالات اللاعبين الشتوية، ستحوّل أندية كرة القدم والجماهير اهتمامها نحو الصفقات التي يمكن إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي صيف 2025، هناك عدد كبير من الأسماء اللامعة بالدوريات الأوروبية الكبرى ستنتهي عقودهم مع أنديتهم، ومن ثَم سيكونون محط أنظار الأندية الساعية لتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية، باعتبار أن التعاقد مع هؤلاء اللاعبين يكون أقل تكلفة من التعاقد مع النجوم الآخرين المرتبطين بعقود مستمرة مع أنديتهم، الذين يتطلب التعاقد معهم شراءهم من أنديتهم، وغالبا ما تكون المبالغ المطلوبة فيهم كبيرة، لا سيما إذا كانوا من المؤثرين، من أصحاب القيمة السوقية العالية، مثل بعض النجوم الذين نستعرض أسماءهم في هذا التقرير، ونرتبهم وفقا لقيمهم المالية بالسوق.

1- ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول

في المركز الأول يأتي الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (26 عاما) لاعب ليفربول، فهو الأكثر قيمة بين جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف القادم.

تبلغ القيمة السوقية لأرنولد 75 مليون يورو، وقد ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ويحمل أرنولد سجلا حافلا بالإنجازات، إذ فاز مع الريدز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك رغبة شديدة من ليفربول للتمسك به، إلا أن فرصة الانضمام إلى “لوس بلانكوس” وأن يكون خليفة لداني كارفاخال قد تكون مغرية للغاية بحيث لا يمكن رفضها.

2- محمد صلاح مهاجم ليفربول

في المركز الثاني يأتي النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو.

وكما هو معروف فإن محمد صلاح (32 عاما) هو هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 178 هدفا، ولذا فهو يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير النادي، التي تطالب أغلبيتها بضرورة التجديد له، إلا أن اسمه ارتبط بأخبار قوية ترجح انتقاله في الصيف القادم إلى الدوري السعودي.

3- ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ

في المركز الثالث يأتي الكندي ألفونسو ديفيز (24 عاما) الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ، وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو، وعلى الرغم من أن هناك أكثر من نادٍ يريد التعاقد معه، فإن المتوقع الآن هو أن يوقع عقدا جديدا مع الفريق البافاري.

4- جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ

ويتساوى ألفونسو مع صاحب المركز الرابع، زميله بالفريق نفسه، وهو الألماني جوشوا كيميتش (29 عاما) الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو، ولم يتحدد إلى الآن ما إذا كان كيميتش سيستمر مع ناديه أم سينتقل إلى نادٍ أخر.

5- جوناثان ديفيد مهاجم ليل

في المركز الخامس يأتي الكندي جوناثان ديفيد (25 عاما) مهاجم ليل الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو.

6- ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ

في المركز السادس يأتي الألماني ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ، الذي تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها مانشستر يونايتد.

7- كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

يحتل البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي المركز السابع بالقائمة، بقيمة سوقية تبلغ 35 مليون يورو، وعلى الرغم من أن اللاعب سيبلغ في الصيف القادم 34 عاما، فإن التكهنات تشير إلى احتمال استمراره مع الفريق السماوي لموسم أو موسمين قادمين.

8- جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن

في المركز الثامن يأتي الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الألماني، وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو.

وجوناثان تاه (28 عاما) يُعَد هدفا للعديد من الأندية الكبرى في الصيف القادم، وعلى رأسها برشلونة الإسباني الذي يرغب بشدة في التعاقد معه.

9- فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول

وفي المركز التاسع يأتي الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو.

وارتبط اسم فيرجيل فان ديك بأكثر من نادٍ، على رأسها ريال مدريد الإسباني، إلا أنه حتى الآن لم يتأكد رحيله عن ليفربول من الأساس.

10- أوليفييه بوسكالي مدافع آيندهوفن

في المركز العاشر يأتي الفرنسي أوليفييه بوسكالي، مدافع فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي، وتبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو.

وأكثر ما يميز بوسكالي (27 عاما) هو أنه لاعب تكتيكي، يجيد تنفيذ الأدوار الصعبة التي يطلبها المدربون، لذا فهو مطلوب من أكثر من نادٍ كبير، منها ريال مدريد الإسباني.