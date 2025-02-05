فرجاني ساسي يقود الغرافة للفوز على باختاكور بهدف وحيد (فيديو)

أنعش الغرافة القطري آماله في التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف وحيد، الثلاثاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة.

الفوز رفع رصيد الغرافة إلى 7 نقاط، وتقدَّم إلى المركز السابع، ليحجز موقعا بين الأندية الثمانية المرشحة للتأهل.

أحرز هدف الفوز نجم الغرافة التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 39، إثر تمريرة من الإسباني جوسيلو ماتو.

وتتبقى للفريق القطري مباراة أخيرة بهذا الدور أمام الأهلي السعودي، وهي المباراة المقرر إقامتها بالسعودية في 17 فبراير/شباط الجاري، ويحتاج الغرافة إلى الفوز فيها لضمان التأهل، بينما ضمن الأهلي التأهل من الجولة السابقة.