نخبة أبطال آسيا.. الهلال السعودي يهزم برسيبوليس الإيراني 4-1 ويرتقي للقمة (فيديو)

انتزع الهلال السعودي (المتأهل سلفا إلى دور الـ16) قمة مجموعة منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد تغلُّبه على ضيفه برسيبوليس الإيراني بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، في الجولة السابعة لمرحلة الدوري بالبطولة.

افتتح الرباعية البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 10، وأضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من تصويبة رائعة، وكان الهدفان الثالث والرابع من نصيب السعودي سالم الدوسري نجم المباراة، أحرزهما في الدقيقتين 38 و45، وكان هدفه الأخير هو الأجمل بين الأهداف الأربعة، وجاء بتسديدة بارعة من كرة عرضية متحركة مررها إليه كانسيلو، وقابلها الدوسري بتسديدة مباشرة في الزاوية اليسرى لحارس الضيوف، أما هدف برسيبوليس الوحيد فقد أحرزه الجورجي جيورجي جوليسياني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة وارتقى إلى قمة المجموعة بفارق الأهداف عن مواطنه الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثاني، أما برسيبوليس فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع، وأصبح مهددا بالخروج من البطولة، إذ تتبقى له مباراة وحيدة أمام النصر السعودي صاحب المركز الثالث بالجدول.