رياضة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“الحرية”.. جماهير برشلونة تهتف لفلسطين خلال مباراة مع فريق إسرائيلي (فيديو)

برشلونة مكابي سلة
مشجعون لفريق برشلونة خلال مباراته مع مكابي تل أبيب (الفرنسية)
6/2/2025-|آخر تحديث: 7/2/202512:11 AM (توقيت مكة)

أظهرت مقاطع “فيديو” متداولة هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة كان أحد طرفيها فريقًا إسرائيليًا.

وأظهر مقطع مصور من المباراة بين نادي برشلونة الإسباني مع ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي هتافات تنادي بالحرية لفلسطين.

وسبق أن شهدت ملاعب أوروبية هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباريات لفرق إسرائيلية.

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وقبل أيام، أعلن نادي “بودو غليمت” النرويجي التبرع بعائدات مباراته أمام “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لصالح أعمال الإغاثة في قطاع غزة.

وبلغت قيمة عائدات المباراة، التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 65 ألف دولار أمريكي.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها كل من سلوفينيا وأرمينيا، وهو ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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