“الحرية”.. جماهير برشلونة تهتف لفلسطين خلال مباراة مع فريق إسرائيلي (فيديو)

أظهرت مقاطع “فيديو” متداولة هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة كان أحد طرفيها فريقًا إسرائيليًا.

وأظهر مقطع مصور من المباراة بين نادي برشلونة الإسباني مع ضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي هتافات تنادي بالحرية لفلسطين.

✊🏼 No és un partit. És tota una vida defensant les causes justes. 🇵🇸🗣️ Palestina, llibertat! pic.twitter.com/UtAmBGgLpi — Dracs 1991 (@Dracs1991) February 5, 2025

وسبق أن شهدت ملاعب أوروبية هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مباريات لفرق إسرائيلية.

وقبل أيام، أعلن نادي “بودو غليمت” النرويجي التبرع بعائدات مباراته أمام “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لصالح أعمال الإغاثة في قطاع غزة.

وبلغت قيمة عائدات المباراة، التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 65 ألف دولار أمريكي.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها كل من سلوفينيا وأرمينيا، وهو ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.