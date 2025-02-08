الهزيمة الثامنة.. دورتموند يسقط على أرضه ويخسر أمام شتوتغارت (فيديو)

بعد استفاقة لم تدم سوى مباراة واحدة، عاود بوروسيا دورتموند نتائجه السيئة، بالخسارة اليوم السبت على أرضه ووسط جمهوره أمام شتوتغارت بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الألماني.

الأهداف الثلاثة جاءت كلها في الشوط الثاني، وتقدَّم شتوتغارت بهدفيه، الأول أحرزه فالديمار أنطون مدافع بوروسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50، والثاني بتوقيع جيف شابوت في الدقيقة 62، ثم سجل لاعب الوسط جوليان براندت هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 81.

وهذه هي الخسارة الثامنة لدورتموند هذا الموسم، والمباراة الرابعة له في آخر خمس مباريات التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز، إذ خسر في ثلاث وتعادل في واحدة، ولم يحقق في المباريات الخمس سوى فوز واحد، كان في الجولة السابقة أمام هايدنهايم أحد فرق المؤخرة، والقريب جدًّا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.