ريال مدريد يهدر فرصة تصدُّر الدوري الإسباني بخسارته أمام بيتيس (فيديو)

سجل إيسكو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني؛ ليقود ريال بيتيس للفوز بهدفين لهدف على فريقه السابق ريال مدريد الذي أهدر فرصة العودة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ولو مؤقتا، اليوم السبت.

وهيمن ريال على الدقائق الأولى من المباراة، وتقدَّم في النتيجة بهدف سجله براهيم دياز من تمريرة فيرلان مندي الذي استغل تمريرة بينية رائعة من كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة.

ودخل بيتيس في أجواء المباراة، وأدرك التعادل في الدقيقة 34 بضربة رأس من مسافة قريبة، لعبها جوني كاردوسو مستغلا ركلة ركنية نفذها إيسكو الذي سجل هدف الفوز من علامة الجزاء بعد تسع دقائق من الاستراحة.

وتجمد رصيد ريال عند 54 نقطة متساويا مع برشلونة المتصدر الذي يستضيف ريال سوسيداد غدا الأحد. بينما ارتفع رصيد بيتيس إلى 38 نقطة في المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.