السد القطري يتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة على حساب الوصل الإماراتي (فيديو)

تأهل السد القطري إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 3-1، اليوم الاثنين، في إياب دور الستة عشر.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في الإمارات، ونجح السد في التفوق بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين، وتأهل لمواجهة النصر السعودي الذي فاز 3-0 على الاستقلال الإيراني، اليوم الاثنين أيضًا.

وتقدَّم الفريق الإماراتي أولًا عن طريق فابيو ليما في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك السد التعادل عبر مصطفى مشعل في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 30 سجل يوسف عطال الهدف الثاني للسد، ثم أضاف زميله أكرم عفيف الهدف الثالث بعد 7 دقائق.