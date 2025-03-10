رونالدو يقود النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب استقلال طهران (فيديو)

تأهل النصر السعودي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الاستقلال الإيراني 3-0، اليوم الاثنين، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، وتأهل النصر إلى الدور المقبل متفوقًا بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين.

تقدَّم النصر عن طريق جون دوران في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وتزايدت متاعب الفريق الإيراني بعد طرد لاعبه مهران أحمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 84، أضاف دوران الهدف الثاني له والثالث للنصر، وخطف فريقه بطاقة العبور إلى الدور المقبل، ويواجه فيه فريق السد القطري الذي تفوَّق على الوصل الإماراتي 4-2 في مجموع المباراتين ضمن منافسات الدور ذاته.