برشلونة يجدد فوزه على بنفيكا ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل برشلونة الإسباني إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي، وتغلَّب عليه بثلاثة أهداف لهدف، مساء الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر.

وحسم برشلونة مباراة الذهاب على ملعب بنفيكا بهدف البرازيلي رافينيا، وتفوَّق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مجموع اللقاءين.

وكان البرازيلي رافينيا مرة أخرى هو بطل المواجهة أمام بنفيكا، إذ سجل هدفين وصنع آخر، وقاد النادي الكاتالوني لحسم الفوز في الشوط الأول.

وتقدَّم رافينيا بهدف في الدقيقة الحادية عشرة ثم صنع الهدف الثاني لزميله الشاب لامين يامال في الدقيقة الثامنة والعشرين قبل أن يسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة الثانية والأربعين، في الوقت الذي تكفل فيه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي بتسجيل هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة الثالثة عشرة.

وأنعش برشلونة حظوظه في الفوز بثلاثية تاريخية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع وخمسين نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وله مباراة مؤجلة.