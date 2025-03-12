باريس سان جيرمان يقهر ليفربول ويتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202502:16 AM (توقيت مكة)
تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بسيناريو مثير في معقل ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات إياب دور الـ16، مساء الثلاثاء.
دخل ليفربول اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور في ملعب آنفيلد، وأفضلية الفوز ذهابا في باريس بهدف سجله اللاعب البديل هارفي إيليوت في الدقيقة 87.
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لكن الفريق الباريسي أنهى لقاء العودة فائزا بهدف وحيد سجله عثمان ديمبلي بعد مرور 12 دقيقة. ورفع ديمبلي رصيده إلى 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح أكثر هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية العام الجاري بتسجيله 21 هدفا في جميع المسابقات.
وحافظ الفريق الباريسي على تقدمه مع امتداد اللقاء لشوطين إضافيين قبل أن ينتزع بطاقة التأهل بنتيجة أربعة أهداف لهدف في ركلات الترجيح.
المصدر : الألمانية + الجزبرة مباشر