رياضة|أوروبا

بايرن يتغلب على ليفركوزن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونيخ يعبر إلى ربع النهائي
مدة الفيديو 00 دقيقة 47 ثانية 00:47
12/3/2025

سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز على مضيفه باير ليفركوزن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة إنتر الإيطالي.

وأحرز كين، الذي سجل ثنائية في فوز بايرن في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 52 مسجلا هدفه العاشر في دوري الأبطال ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل عشرة أهداف في موسم واحد من المسابقة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ثم قدم قائد منتخب إنجلترا تمريرة حاسمة من لمسة واحدة إلى زميله ألفونسو ديفيز ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وكان بايرن، الذي يتصدر أيضا ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه ليفركوزن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الطرف الأفضل طيلة المباراة وسدد في إطار المرمى مرتين عبر جمال موسيالا في وقت متأخر من المباراة.

واضطر ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو، الذي غاب عنه لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز بسبب الإصابة، إلى الانتظار لأكثر من ساعة من أجل تسديد أول كرة على المرمى ولم يتمكن من فعل أي شيء
لتجنب الهزيمة الثالثة تواليا في كل المسابقات.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز

إعلان