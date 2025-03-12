بايرن يتغلب على ليفركوزن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز على مضيفه باير ليفركوزن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة إنتر الإيطالي.

وأحرز كين، الذي سجل ثنائية في فوز بايرن في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 52 مسجلا هدفه العاشر في دوري الأبطال ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل عشرة أهداف في موسم واحد من المسابقة.

ثم قدم قائد منتخب إنجلترا تمريرة حاسمة من لمسة واحدة إلى زميله ألفونسو ديفيز ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وكان بايرن، الذي يتصدر أيضا ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه ليفركوزن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الطرف الأفضل طيلة المباراة وسدد في إطار المرمى مرتين عبر جمال موسيالا في وقت متأخر من المباراة.

واضطر ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو، الذي غاب عنه لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز بسبب الإصابة، إلى الانتظار لأكثر من ساعة من أجل تسديد أول كرة على المرمى ولم يتمكن من فعل أي شيء

لتجنب الهزيمة الثالثة تواليا في كل المسابقات.