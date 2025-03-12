دورتموند يهزم ليل ويضرب موعدا مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

واصل بوروسيا دورتموند الألماني مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تأهله لدور الثمانية في المسابقة القارية.

واقتنص دورتموند انتصارا ثمينا (2-1) من ملعب مضيفه ليل الفرنسي، الأربعاء، في إياب دور الـ16 للبطولة القارية، التي توج بلقبها عام 1997 ونال وصافتها عامي 2013 و2024.

وحجز دورتموند مقعده في دور الثمانية، مستفيدا من تعادله (1-1) في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه الأسبوع الماضي، ليفوز 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقدم ليل بهدف مبكر عن طريق الكندي جوناثان دايفيد في الدقيقة الخامسة، وتعادل إيمري تشان لدورتموند في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، فيما أضاف ماكسيميليان بيير الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة ضرب دورتموند موعدا في دور الثمانية للمسابقة مع برشلونة الإسباني، الذي اجتاز عقبة بنفيكا البرتغالي، بعدما فاز عليه 4 / 1 في إجمالي اللقاءين بدور الـ16.