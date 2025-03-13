أرسنال يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب آيندهوفن (فيديو)

انتهت مباراة أرسنال ضد أيندهوفن الهولندي بتعادل الفريقين (2-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أرسنال عن طريق زينشنكو في الدقيقة 6 وتعادل أيندهوفن عن طريق بيريسيتش في الدقيقة 18، قبل أن يعدل رايس النتيجة لأرسنال محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 لينتهي الشوط بتقدم أرسنال 2-1.

وفي الشوط الثاني نجح فريق أيندهوفن في إحراز التعادل عن طريق شهيب دريوش في الدقيقة 70 لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2، ويتأهل أرسنال إلى دور الـ8 بعد فوزه في مباراة الذهاب 7-1 في هولندا.