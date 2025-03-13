ريال مدريد يعبر للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد (فيديو)

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتقدم أتلتيكو بهدف نظيف، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، في العاصمة الإسبانية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الريال 2 – 1، ليتعادلا 2 – 2 في مجموع المباراتين.

سجل كونور جالاجر هدف أتلتيكو مدريد في شباك ريال مدريد بعد مرور 28 ثانية من عمر المباراة، ليصبح أسرع هدف لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومعه لتصبح النتيجة تقدم أتلتيكو مدريد 1 – 0.

الميرينغي سيواجه أرسنال في دور ربع النهائي، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 8 أو 9 إبريل/نيسان المقبل على ملعب الإمارات، بينما يُلعب الإياب يوم 15 أو 16 من الشهر ذاته في سانتياغو برنابيو.