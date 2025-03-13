فرانكفورت يضمن مقعده في دور الثمانية للدوري الأوروبي بتغلبه على أياكس أمستردام إيابا بأربعة أهداف لواحد (فيديو)
13/3/2025-|آخر تحديث: 14/3/202512:20 AM (توقيت مكة)
حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا كاسحا على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، ليكرر الفريق الألماني تفوقه على منافسه.
وسبق أن فاز فرانكفورت بهدفين مقابل واحد على أياكس في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالعاصمة الهولندية أمستردام، لينتصر بستة أهداف لاثنين في مجموع المباراتين، ويظفر بورقة الترشح لدور الثمانية.
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وافتتح جان ماثيو باهويا التسجيل مبكرا لفرانكفورت في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميلاه ماريو جوتزه وهوجو إيكيتيكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و67 على الترتيب.
وقلص كينيت تايلور الفارق بتسجيله هدف أياكس الوحيد في الدقيقة الـ78، فيما أضاف غوتزه الهدف الرابع لفرانكفورت وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية والثمانين.
المصدر : الألمانية + الجزبرة مباشر