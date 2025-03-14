أتلتيك بيلباو إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في مرمى روما (فيديو)

سجل نيكو وليامز هدفين ليقود أتلتيك بيلباو للفوز بثلاثة أهداف لهدف على عشرة من لاعبي روما في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي ليتأهل الفريق الإسباني إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية أربعة لثلاثة.

وتقدم بيلباو في النتيجة الإجمالية بهدف سجله يوري بيرتشيتشي بضربة رأس من ركلة ركنية.

وبدا أن الفريق الإسباني حسم تأهله عندما هز وليامز الشباك مجددا، لكن لياندرو باريديس لاعب روما قلص الفارق من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليزيد من إثارة الدقائق الأخيرة.

لكن بيلباو صمد ليحقق فوزا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، ويلعب في الدور المقبل أمام الفائز من مواجهة رينجرز الإسكتلندي مع فنربخشه التركي.