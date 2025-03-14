إعلان مؤثر من غزة لتشكيلة منتخب فلسطين المشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم (شاهد)

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء أمس الخميس، عن تشكيلته الرسمية المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمرتقبة في التوقف الدولي المقبل، من خلال مقطع فيديو مؤثر من قطاع غزة.

وبدأ المقطع بفيديو لطفل يرتدي قميص المنتخب الفلسطيني وهو يلعب بالكرة على شاطئ غزة وسط الدمار، حيث كان صوت البحر يرافقه مع أصوات طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر الطفل وهو يحمل كرته ويتجول في شوارع القطاع، وبدأ بتجميع صور اللاعبين الذين سيشاركون في مباراتي الأردن والعراق، من الخيام والمنازل المدمرة ومن مواقع تجمعات المياه، في مشهد يسلّط الضوء على آثار الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية.

وختم الفيديو بلقطات لمجموعة من الأطفال وهم يلعبون كرة القدم وسط الركام، مع عرض لأسماء لاعبي المنتخب على أنغام النشيد الوطني الفلسطيني.

وتتمثل قائمة لاعبي “الفدائي” لمباراتي الأردن والعراق في: محمود عيد، أسد الهملاوي، خالد النبريسي، زيد قنبر، وسام أبو علي، عدي دباغ، بدر موسى، محمود أبو عودة، عدي خروب، حامد حمدان، عميد صوافية، محمد باسم، علاء جابر، وجدي نبهان، عميد مهاجنة، محمد خليل، ياسر حامد، ميلاد ترمانيني، محمد صلاح، موسى فراوي ومصعب بطاط. وفي حراسة المرمى: مهدي عاصي، رامي حمادة وتوفيق علي.