لاتسيو يتعادل مع فيكتوريا بلزن ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

حسم لاتسيو الإيطالي صعوده لدور الثمانية عقب تعادله بهدف لمثله مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، مستفيدا من انتصاره بهدفين مقابل هدف على ملعب منافسه في لقاء الذهاب، الذي جرى الأسبوع الماضي.

وبادر بافيل سولك التسجيل لمصلحة فيكتوريا بلزن في الدقيقة الثانية والخمسين، لكن باتريكيو جابارون منح التعادل للاتسيو في الدقيقة السابعة والسبعين، لينال تذكرة الصعود بفوزه بثلاثة أهداف لاثنين في إجمالي اللقاءين.