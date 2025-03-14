مانشستر يونايتد يكتسح ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف لهدف في إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (فيديو)

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد الإسباني 1/4، مساء الخميس، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في إسبانيا قد انتهت بالتعادل 1/1، ليتأهل مانشستر يونايتد فائزا بنتيجة 2/5 بمجموع المباراتين.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة العاشرة عن طريق ميكيل أويارازبال من ضربة جزاء، قبل أن يدرك برونو فيرنانديز التعادل من ضربة جزاء بعد ذلك بست دقائق.

وفي الدقيقة 50 سجل فيرنانديز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بنفس الطريقة، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيله الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 60، وأضاف ديوجو دالوت الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.