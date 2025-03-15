بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام يونيون برلين (فيديو)

تعثر بايرن ميونخ للمرة الثانية على التوالي، وتعادل مع مضيفه يونيون برلين 1-1، اليوم السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب آندر آلتن فورستيري، تقدَّم ليروي ساني بهدف لبايرن في الدقيقة 75 حينما مرر مايكل أوليس كرة ذكية في الناحية اليمنى إلى يوسيب ستانيشيتش الذي توغل بالكرة صوب مرمى أصحاب الأرض، وتباطأ جيونغ وويونغ مدافع يونيون برلين في إبعاد الخطر عن مرماه، ليتدخل ساني ويسجل هدف السبق لبايرن.

لكن بينيديكت هوليرباخ أدرك التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 83 عندما أرسل يوسيب يورانوفيتش عرضية من الناحية اليمنى أبعدها يوناس أوربيغ حارس بايرن في اتجاه هوليرباخ، الذي سدد من مسافة قريبة في الشباك.

وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفركوزن الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه شتوتغارت.