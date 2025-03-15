ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لكسر عقدة فياريال وتصدُّر الدوري الإسباني مؤقتا (فيديو)

قلب ريال مدريد الطاولة على مضيفه فياريال، وهزمه بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

لم يحافظ فياريال على تقدُّمه بهدف مبكر سجله خوان فويث بعد مرور سبع دقائق، بعدما انتزع الفريق المدريدي الفوز بهدفين لنجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين السابعة عشرة والثالثة والعشرين، ورفع رصيده إلى عشرين هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأصبح مبابي أول لاعب في ريال مدريد يحقق هذا المعدل في موسمه الأول بالدوري الإسباني بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2009-2010.

كما كسرت ثنائية مبابي عقدة ريال مدريد الذي حقق أول فوز في معقل فياريال ببطولة الدوري الإسباني منذ 8 سنوات، منذ التغلب بنتيجة 3-2 في 26 فبراير/شباط 2017.

ورفع ريال رصيده بهذا الفوز إلى 60 نقطة، وتصدَّر الترتيب مؤقتًا، منتظرًا ما ستسفر عنه مباراة يوم غد الأحد بين برشلونة الثاني بـ57 نقطة مع أتلتيكو مدريد الثالث برصيد 56 نقطة.

أما فياريال فلم ينجح في رد اعتباره من الخسارة أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين في الدور الأول، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الخامس.