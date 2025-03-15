رغم تألق مرموش.. السيتي يتعادل مع برايتون ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه برايتون بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب الاتحاد.

سجل إرلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، حصل عليها عمر مرموش، عقب مراوغة لمدافع برايتون ثم عرقلة داخل منطقة الجزاء.

وعادل برايتون النتيجة بهدف سجله بيرفس إستوبينان في الدقيقة 21، من ركلة حرة سددها بشكل باغت الحارس أورتيجا.

ونجح عمر مرموش نجم المباراة في إحراز هدف عندما أطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 39، أعاد بها التقدم لمانشستر سيتي. واستطاع برايتون بعد بدايته القوية في الشوط الثاني مغالطة دفاع السيتي وتسجيل هدف التعادل مجددًا، بعد ترويض خاطئ من المدافع عبد القادر خوسانوف.

هذا التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 48 نقطة ليصبح بالمركز الخامس، بينما أصبح لدى برايتون 47 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.