مصطفى محمد يتألق ويقود نانت للفوز على ضيفه ليل بهدف وحيد (فيديو)

قاد النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت ناديه لتحقيق انتصار ثمين على ليل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب “لا البوجوار” ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الفرنسي.

أحرز مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من عمر المواجهة بعد 13 دقيقة من مشاركته في اللقاء.

وبهذه النتيجة احتل فريق ليل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 40 هدفًا وتلقّي 28.

بينما احتل فريق نانت المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 9 وخسارة 11 لقاءً وتسجيل 29 هدفًا وتلقّي 43.