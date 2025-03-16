أرسنال يحسم ديربي لندن لصالحه على حساب تشيلسي ويلاحق ليفربول على الصدارة (فيديو)

عزز أرسنال موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأبقى على آماله الضئيلة في التتويج باللقب هذا الموسم، بعدما حسم (الديربي اللندني) الذي جمعه مع جاره اللدود تشيلسي.

وحقق أرسنال فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ29 للمسابقة، على ملعب الإمارات.

وسجل الإسباني ميكيل ميرينو هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 20، ليعيد فريق المدرب ميكيل أرتيتا لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بالبطولة.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي كان قد تعادل مع نوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد وخسر أمام ويستهام في لقاءاته الثلاثة السابقة بالبطولة، إلى 58 نقطة، لكنه بقي في الوصافة، مقلصا الفارق مع ليفربول (المتصدر) إلى 12 نقطة، قبل خوض الفريقين مبارياتهما التسع الأخيرة بالبطولة في الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي عند 49 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.