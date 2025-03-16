لايبزيغ يقترب من المربع الذهبي للدوري الألماني بالفوز على دورتموند بثنائية (فيديو)

أنهى لايبزيغ مسيرة من أربع مباريات دون انتصار في دوري الدرجة الأولى الألماني، بفوزه بثنائية على ضيفه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ليعزز الفريق آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 42 نقطة بعد 26 مباراة خاضها في الدوري المحلي إذ يحتل المركز الخامس، متساويا في النقاط مع آينتراخت فرانكفورت الرابع الذي يحل ضيفا على بوخوم الأحد.

أما دورتموند الذي يمر بمسيرة سيئة في الدوري هذا الموسم فيحتل المركز الـ11.

وبدأ لايبزيغ المباراة بقوة، وحصل على فرص عديدة في وقت مبكر، وافتتح تشافي سيمونز التسجيل في الدقيقة 18 بعدما استغل كرة مرتدة من حارس دورتموند غريغور كوبل الذي منع الظهير الأيسر ديفيد راوم من التسجيل ليضعها في الشباك.

وضاعف صاحب الأرض تقدُّمه في الشوط الثاني عبر لويس أوبيندا غير المراقب على القائم البعيد خلال ركلة ركنية، وسدد الكرة مباشرة ببراعة في الشباك بعد تمريرة سيمونز في الدقيقة 48.