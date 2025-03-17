باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري بفوز كبير على مرسيليا (فيديو)

اقترب باريس سان جيرمان من تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير 3-1 على ضيفه أولمبيك مارسيليا مساء الأحد، ليعزز هيمنته على الصدارة.

ومع اقتراب نهاية الموسم، يتجه باريس سان جيرمان نحو لقب الدوري، بلا هزيمة، برصيد 68 نقطة، متقدما بفارق 19 نقطة على مارسيليا صاحب المركز الثاني، مع بقاء ثماني جولات فقط.

وافتتح عثمان ديمبلي أهداف سان جيرمان في الدقيقة 17، بعد تمريرة رائعة مرت من دفاع مارسيليا قبل أن يسددها في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ضاعف نونو منديز النتيجة بتسديدة من مدى قريب، ليحكم صاحب الأرض قبضته على المباراة.

ومع سعي سان جيرمان لعدم بذل الجهد في الشوط الثاني، نجح مارسيليا في تقليص الفارق بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة واستغل أدريان رابيو خطأ من الدفاع ليمرر نحو أمين جويري الذي تحلى بالدقة وقلص الفارق لتعود الإثارة للمباراة.

لكن فريق المدرب لويس إنريكي عاد سريعا إلى الهجوم، ليقترب من الهدف الثالث الذي سُجل بالفعل بعدما أرسل أشرف حكيمي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 حولها المدافع بول ليرولا خطأً إلى مرماه.