برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة ويطارد الريال على قمة الدوري الإسباني (فيديو)

حقق برشلونة فوزا دراميا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة أربعة أهداف لاثنين في قمة منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

لم يحافظ أتلتيكو مدريد على تقدمه بهدفين سجلهما جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في الدقيقتين الـ45 والـ70 بل رد برشلونة برباعية في شباك الفريق المدريدي.

وقلص برشلونة الفارق سريعا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ72، وأدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة الـ78 قبل أن ينتزع الضيوف الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين الـ92 والـ98.

وحقق برشلونة فوزه الأول أمام أتلتيكو مدريد ليرد اعتباره من الخسارة على ملعبه في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف بينما تعادل الفريقان بأربعة أهداف لكل منهما في ذهاب ما قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وزادت معاناة الفريق المدريدي بعد أيام قليلة من خروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسط جماهيره أيضا في ملعب ميتروبوليتانو بعد الخسارة بسيناريو مثير بركلات الترجيح أمام جاره ريال مدريد.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد، وتبقى للفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.

أما أتلتيكو مدريد فقد بقي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.