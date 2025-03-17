نيوكاسل يسقط ليفربول بثنائية ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الأولى (فيديو)

تُوِّج نيوكاسل، اليوم الأحد، بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه الثمين بهدفين لهدف على ليفربول، في المباراة النهائية للمسابقة.

وعلى ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن، قدم لاعبو نيوكاسل أفضل أداء لهم في الموسم الحالي، وكان بإمكانهم تسجيل المزيد من الأهداف في ظل تفوقهم الواضح على نجوم ليفربول، الذين ظهروا وكأنهم أشباح داخل المستطيل، وبدا واضحا تأثرهم بخروجهم المبكر من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي.

وافتتح دان بورن التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، وأحرز الإيطالي (البديل) فيديريكو كييزا هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو أول تتويج محلي لنيوكاسل منذ نحو 70 عاما، حيث يعود آخر لقب أحرزه الفريق الملقب “الماكبايث” داخل إنجلترا إلى موسم 1954/ 1955، حينما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي آنذاك، كما صار الفريق الـ24 الذي ينضم لقائمة الفائزين بكأس الرابطة الآن.