برشلونة يستعيد صدارة الدوري برباعية في مرمى سوسيداد (فيديو)

استعاد برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا مريحا برباعية على عشرة من لاعبي ريال سوسيداد اليوم الأحد.

وبعدما حقق انتصاره السادس تواليا في الدوري، ارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة من 26 مباراة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد الخسارة أمام ريال بيتيس أمس السبت.

ولعب ريال سوسيداد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد المدافع أرتيز إلوستوندو إثر تدخله على داني أولمو وسرعان ما استغل الفريق الكتالوني تفوقه العددي إذ هز جيرارد مارتن ومارك كاسادو الشباك لأول مرة على المستوى الاحترافي.

وواصل برشلونة الضغط بعد الاستراحة وصنع عددا من الفرص وزاد رونالد أراوخو وروبرت ليفاندوفسكي غلة الفريق من الأهداف في الشوط الثاني.