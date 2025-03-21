إسبانيا تتعادل في الدقائق الأخيرة مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

انتزعت إسبانيا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ضد هولندا التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين لتضمن التعادل 2-2 الخميس، وهو ما حافظ للضيوف على سلسلة تمتد لعامين بلا هزيمة، ومنح حامل اللقب الأفضلية في مباراته في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأثبت البديل ميكل ميرينو، المهاجم المؤقت في أرسنال، قدرته على هز الشباك لصالح منتخب بلاده أيضا بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ونجح المنتخب الهولندي في العودة في النتيجة بعد تأخّره بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق كودي خاكبو وتيجاني ريندرز، لكنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الشاب جوريل هاتو قبل 8 دقائق من نهاية المباراة بسبب تدخل عنيف.

وافتتحت إسبانيا، التي لم تخسر في آخر 21 مباراة دولية رسمية، التسجيل عن طريق نيكو وليامز.